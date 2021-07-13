Kayseri'nin tek lisanlı espor kulübü Talas Espor Kulübü ilk maçına çıktı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Kayseri'nin ilk lisanslı e spor kulübü Talasgücü Belediyespor Espor Takımı ilk müsabakasını gerçekleştirdi.

Dünyada son yıllarda gelişen ve gelecekte futbol gibi popüler hale gelmeye aday spor dallarından olan espora Talas Belediyesi de geçtiğimiz Mart ayında adım atmıştı. Kısa sürede hızlı bir gelişim gösteren Talasgücü Belediyespor Espor Kulübü ilk maçına çıktı.

Bu kapsamda Talas Espor takımı Türkiye'nin tek espor kupası olan Türkiye Espor Federasyon (TEFSED) ile Bitexen'in ortaklaşa düzenlediği 2021 Türkiye Kupası Elit Lig karşılaşmalarına katıldı. 4 Farklı oyun kategorisinde mücadele edecek olan Talasgücü Belediye Spor Espor Kulübü, CS: GO oyununda ilk maçını CriminalZ ile yaptı. ilk maçından yenilgiyle ayrılan Talasgücü Belediyespor Espor takımı, turnuva boyunca "Zula", "Pubg" ve "Rocket League" oyun kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Turnuvaya katılan espor kulübü oyuncuları konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Espor kulübü bünyesinde oldukları için gurur duyduklarını ifade eden sporcular, bu imkanı sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Öte yandan sporcular, Başkan Yalçın'ın gençlere verdiği önemin kulüp ile daha net anlaşıldığının altını çizerek, Talas Belediyesi'nin espor arenasında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ