O polis konuştu: "Şikayetçi olmamam için baskı yapılmadı" - Son Dakika
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O polis konuştu: "Şikayetçi olmamam için baskı yapılmadı"

31.08.2022 19:02
O polis konuştu: "Şikayetçi olmamam için baskı yapılmadı"

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının gençlik kolları yönetiminde bulunan bir kişi tarafından darp edilen polis memuru, şikayetçi olmaması için baskı gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden...

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının gençlik kolları yönetiminde bulunan bir kişi tarafından darp edilen polis memuru, şikayetçi olmaması için baskı gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler" dedi.

Tomarza ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı gençlik kollarında görevli bir kişi Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru F.Ç.'yi darp etti. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis memuru F.Ç. de olayı anlattı. Şüpheli şahsı tanımadığını kaydeden F.Ç., "Olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürü hemen hastaneye geldi. Bu durum beni şaşırttı ve mutlu etti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hastaneye gelerek beni ziyaret etti" dedi.

Olayın ardından "Şikayetçi olunmaması için kendisine baskı yapıldığı" yönündeki iddiaları değerlendiren F.Ç., "Kesinlikle hayır. Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri. Yaşadığım olaydan dolayı hem üzüntülüyüm hem de emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması için gerçekten çok mutluyum. Üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

AK Parti, Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa O polis konuştu: 'Şikayetçi olmamam için baskı yapılmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: O polis konuştu: "Şikayetçi olmamam için baskı yapılmadı" - Son Dakika
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