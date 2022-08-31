AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın karakolda dövdüğü polis memuru konuştu: Baskı iddiaları doğru değil - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın karakolda dövdüğü polis memuru konuştu: Baskı iddiaları doğru değil

31.08.2022 17:03

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü, AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldı ve karakolda görevli bir polise şiddet uygulanarak burnu kırıldı. Olayla ilgili AK Parti gençlik kolları başkanı tutuklanırken, darbedilen polis memuru, "Şikayetçi olmaması için baskı yapıldı" şeklindeki iddialara cevap verdi. Polis memuru, Vali ve Kaymakam'ın hemen hastaneye geldiğini belirterek, ne gerekiyorsa yapılması konusunda kendisine destek olduğunu söyledi.

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından basılmasının ardından karakoldaki bir polis memurunun burnunun kırıldığı belirtildi. Polis memurunu darbederek burnunu kıran AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DARBEDİLEN POLİS MEMURU KONUŞTU

Darbedilen polis memuru F.Ç ise, şikayetçi olmaması için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Polis memuru, "Hayır tam aksine. Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

"VALİ VE KAYMAKAM HEMEN GELDİ"

F.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini darbeden kişinin görevini bilmediğini belirterek, olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürünün hemen hastaneye geldiğini ifade etti. F.Ç, bu durumun kendisini şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi. F.Ç, hastaneye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da gelerek kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.

"KESİNLİKLE BASKI YAPILMADI"

"Size şikayetçi olunmaması konusunda gerek bir siyasi parti tarafından gerekse devlet kanadı tarafından bir baskı yapıldı mı?" sorusu üzerine F.Ç, şöyle konuştu: "Kesinlikle hayır. Tam tersine... Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri."

"SAHİPLENİLMESİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Polis memuru F.Ç, "Hem üzüntülüyüm, yaşadığım olaydan dolayı hem de emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması gerçekten çok mutluyum yani üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç'yi darbeden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın karakolda dövdüğü polis memuru konuştu: Baskı iddiaları doğru değil - Son Dakika

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