AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı

31.08.2022 14:28
AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, tartıştığı polis memurunu darbettiği iddia edilen AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tutuklandı.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, tartıştığı polis memurunu darbettiği iddia edilen AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tutuklandı.

AK Parti Gençlik Kolları Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan bir polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Korkmaz, polis memurunu darbetti. Olay sonrası Korkmaz gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı - Son Dakika
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