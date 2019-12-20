Kayseri'nin turizmi değerlendirildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kayseri'de Turizm" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Kayseri'nin turizm değerleri konuşuldu.

Kayseri'nin turizm açısından zengin değerlere sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında hedeflediği 75 milyon turist için belediye olarak üzerilerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren de bir ilde yapılacak çalışmaların ancak o ildeki insanların inanması ve sahiplenmesiyle başarıya ulaşacağını vurguladı.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Türkiye'nin turizmde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye, turizmde dünyanın en büyük oyuncularından biri. Turist sayısında dünyada 6'ncı sıradayız. Turist sayısında dünyanın ilk 10 şehri arasında Antalya ve İstanbul var. Bunu Türk insanı başardı. Bu Türkiye tarihinin en büyük mucizevi başarılarındandır. Buna Kayseri ve benzer şehirler de dahil olursa gerçek zenginliklerimiz de turizme dahil edilirse Türkiye'yi tutabilene aşk olsun." diye konuştu.

Toplantıya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve turizmciler katıldı.