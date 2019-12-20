Kayseri'nin turizmi değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin turizmi değerlendirildi - Son Dakika

Kayseri'nin turizmi değerlendirildi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kayseri'de Turizm" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin turizmi değerlendirildi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kayseri'de Turizm" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Kayseri'nin turizm değerleri konuşuldu.

Kayseri'nin turizm açısından zengin değerlere sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında hedeflediği 75 milyon turist için belediye olarak üzerilerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren de bir ilde yapılacak çalışmaların ancak o ildeki insanların inanması ve sahiplenmesiyle başarıya ulaşacağını vurguladı.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Türkiye'nin turizmde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye, turizmde dünyanın en büyük oyuncularından biri. Turist sayısında dünyada 6'ncı sıradayız. Turist sayısında dünyanın ilk 10 şehri arasında Antalya ve İstanbul var. Bunu Türk insanı başardı. Bu Türkiye tarihinin en büyük mucizevi başarılarındandır. Buna Kayseri ve benzer şehirler de dahil olursa gerçek zenginliklerimiz de turizme dahil edilirse Türkiye'yi tutabilene aşk olsun." diye konuştu.

Toplantıya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve turizmciler katıldı.

Türkiye, Kayseri, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı
Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak

Son Dakika Haberleri
18:21 Jandarmadan hırsızlık çetesine baskın - Son Dakika
18:20 Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
18:19 Foseptik çukurunda ceset bulunması: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:19 TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
18:14 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:22:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'nin turizmi değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]