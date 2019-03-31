Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Esat Öztürk kazandı.
Kayseri
'nin Yahyalı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Esat Öztürk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Esat Öztürk 11 bin 320 oy aldı.
-Öztürk'ün özgeçmişi-
1961 yılında Yahyalı ilçesinde doğan Öztürk, ilkokul ve imam hatip lisesini lisesini Yahyalı'da tamamladı.1981 yılında Kayseri'de imam-hatip olarak göreve başlayan Öztürk, 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında iktisat fakültesini bitirdi. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA
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