Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Esat Öztürk kazandı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Esat Öztürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Esat Öztürk 11 bin 320 oy aldı.

-Öztürk'ün özgeçmişi-

1961 yılında Yahyalı ilçesinde doğan Öztürk, ilkokul ve imam hatip lisesini lisesini Yahyalı'da tamamladı.1981 yılında Kayseri'de imam-hatip olarak göreve başlayan Öztürk, 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında iktisat fakültesini bitirdi. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Esat Öztürk, AK Parti, Kayseri, Yahyalı, Güncel
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