Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı

01.09.2022 14:32
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kaya görevine başladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kaya görevine başladı.

Kaya, AA muhabirine, Yahyalı'ya atandığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin ihtiyaçları çerçevesinde güzel ve hayırlı işler yapacaklarını belirten Kaya, "Eğitim ve sağlık başta olmak üzere Yahyalı'mızın ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. İlçemiz turizm, madencilik ve elma üretimi bakımından Türkiye'nin tanınan ilçelerindendir. Bizler de buraya yakışır işler için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Develi'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Develi'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Mehmet Kaya, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement