Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli, System.String[]

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yahyalı, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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