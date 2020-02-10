Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

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Kayseri'nin Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.
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