Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor

17.08.2022 16:52
Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Bizans döneminden kalma kaya oyma yapılara sahip Erdemli Vadisi, turizme kazandırılacak.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Bizans döneminden kalma kaya oyma yapılara sahip Erdemli Vadisi, turizme kazandırılacak.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve bilimsel danışman Prof. Dr. Nilay Çorağan, temizlik çalışmaları yapılan vadide incelemelerde bulundu.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında hem doğal oluşumların hem de kaya oymaların bulunduğunu söyledi.

Vadi boyunca karşılıklı kaya oymaların varlığına dikkati çeken ve bölgenin turizme kazandırılacağını dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Burası hem vadinin oluşum şekliyle hem de kaya oyma yapılarıyla görülmesi gereken bir yer. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle bir ay önce çalışmalara başladık. Saray manastırı olarak bilinen bu yapıda Kayseri Müzemiz tarafından Prof. Dr. Nilay Çorağan'ın bilimsel danışmanlığında temizlik çalışmaları sürüyor, yakın zamanda bitecek. Burada projeler de oluşturduk. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle burası yakın zamanda çok farklı yer olacak."

Kaymakam Altıntaş ise bölgenin binlerce yıllık yerleşime sahip olduğunu ve henüz keşfedilmediğine değinerek, "En büyük amacımız buralara yapılan yatırımın tekrar geri dönüşünün sağlanması." dedi.

Prof. Dr. Nilay Çorağan da vadideki Bizans kaya yerleşimi hakkında birkaç makalenin dışında çok fazla bilgi olmadığını belirtti.

Bölgede 2002'den 2009 yılına kadar yüzey araştırmaları yaptığını anlatan Çorağan, şunları kaydetti:

"Bu vadi antik adıyla Kyzistra olarak geçiyor. Bir kilometre uzunluğunda. Bu yerleşimde 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar iskan söz konusu. Şu an önünde bulunduğumuz yapı, yerleşkenin doğusunda bulunan idari bir yapı. 'Saray manastırı' olarak da geçiyor. İdari bir yapı, yani yerleşkeyi yöneten rahiplerin, din adamlarının bulunduğu bir yapı. Bu yapı aynı zamanda yerleşkenin tarımsal faaliyetini de bir şekilde yönetmiş. Vadinin özellikle güney tarafında çiftçilerin konutları, ahırları, özel şapelleri var. Çok itinalı yapılmış özel konutlar görebiliyoruz."

Çorağan, vadide varlıklı kişilerin yaşadığına işaret ederek, "Önemli kiliseler var. Bunlardan biri vadinin güneydoğu ucunda. Bu yapı duvar resimleriyle belli ki Konstantinopolis'ten yani başkentten ressamların buraya getirildiğini göstermekte. Soğanlı Vadisi ile bu vadiyi kardeş görüyorum çünkü bir sanatçı alışverişi söz konusu. Duvar resimleri açısından da benzerlik söz konusu. Bizans döneminde ticari, sivil yapılarıyla orijinalliğini korumuş önemli bir kaya yerleşkesi." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Erdemli Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement