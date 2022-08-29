Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

29.08.2022 13:45

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin (20) kullandığı 51 ACG 516 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yeşilhisar, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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