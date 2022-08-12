Olay yerinde yapılan incelemede 12 direk arası yaklaşık 800 metre kablonun kesildiği, olay yerine yaklaşık 35 metre mesafede yakıldığı ve çıkarılan bakır kabloların olay yerinin bir kilometre ilerisinde saklandığı görüldü.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Yeşilhisar, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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