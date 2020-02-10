Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler - Son Dakika Spor

Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler

6 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.

Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler, System.String[]

Yozgat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.


Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları 07 - 08 Şubat 2020 tarihleri arasında Yozgat'ta yapıldı. Müsabakalarda Kayseri ekibi Greko-Romen stilde 4 Altın, 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Temsilcimiz bu sonuçla ilimizi Türkiye Finallerinde temsil edecek.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat'tan madalyalarla dönen Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Yozgat, Gümüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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