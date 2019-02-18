Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Yıldız Raketleri Analig'de Yarı Finalde

Kayseri'nin Yıldız Raketleri Analig'de Yarı Finalde

1 saat önce

Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları Yarı Finale yükseldi.

Kayseri'nin Yıldız Raketleri Analig'de Yarı Finalde, System.String[]
Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları Yarı Finale yükseldi.

2018-2019 Anadolu Yıldızlar Ligi sezonu Masa Tenisi Grup müsabakaları 19 takımdan 200 katılımıyla Yozgat'ta yapıldı.

Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Kayseri kız ve erkek Masa Tenisi takımları gruplarını birinci olarak tamamlayıp yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükselen takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Spor
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