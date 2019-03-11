Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Yıldız Yüzücüleri Belli Oldu

Kayseri'nin Yıldız Yüzücüleri Belli Oldu

25 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayseri'nin Yıldız Yüzücüleri Belli Oldu, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

4-6 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 8 okuldan 45 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 20, kızlarda 16 sporcu katıldı.

Dereceye giren okullar ve ferdi sporcular 17- 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Yıldızlar Grup Birinciliğinde yarışacaklar. Grup müsabakalarında başarı gösteren okullar ve sporcular 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında İlimizde düzenlenecek olan Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılacaklar. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Spor
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