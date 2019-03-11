Kayseri'nin Yıldız Yüzücüleri Belli Oldu
25 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
4-6 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 8 okuldan 45 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 20, kızlarda 16 sporcu katıldı.
Dereceye giren okullar ve ferdi sporcular 17- 19 Mayıs
2019 tarihleri arasında Okullar Arası Yıldızlar Grup Birinciliğinde yarışacaklar. Grup müsabakalarında başarı gösteren okullar ve sporcular 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında İlimizde düzenlenecek olan Yüzme Yıldızlar Türkiye
Birinciliği Yarışmalarına katılacaklar. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:08 Kaynak: İHA
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