Kayseri'nin yöresel tatlısı "nevzine" ramazanda da tercih ediliyor - Son Dakika
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Kayseri'nin yöresel tatlısı "nevzine" ramazanda da tercih ediliyor

14.04.2022 11:21
Kayseri'nin yöresel tatlısı "nevzine" ramazanda da tercih ediliyor

Pastırma, sucuk ve mantısıyla ünlü Kayseri'nin yöresel tatlılarından nevzine, tahinli hamurun pekmezli şerbetle buluşmasıyla sunuma hazır hale gelip ramazanda iftar sofralarındaki yerini alıyor.

Pastırma, sucuk ve mantısıyla ünlü Kayseri'nin yöresel tatlılarından nevzine, tahinli hamurun pekmezli şerbetle buluşmasıyla sunuma hazır hale gelip ramazanda iftar sofralarındaki yerini alıyor.

Yıllar önce mahalle fırınlarında pişirilen ve özel günlerde önemli misafirlere ikram edilen nevzine tatlısı, günümüzde evlerde de hazırlanıp, damakları tatlandırmayı sürdürüyor.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Gülcan Özedemir, AA muhabirine, Kayseri'nin yöresel lezzetler anlamında çok geniş listesi bulunduğunu söyledi.

Tahin ve pekmez lezzet katıyor

Kayseri'nin en popüler tatlısının nevzine olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Özel davetlerde yapılan tatlılardandır. Nevzine hamuru şerbetli bir tatlı. İçinde süt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağ ve tahin var. Un ve cevizle birleştirerek güzel bir hamur elde ediyoruz. Aslında 'nevzine yapmak' değil, 'nevzine basmak' diyoruz biz. Tepsiye gücümüzü vererek bastırdıktan sonra standart bir şerbetin içine pekmez ilave ediyoruz. 170-175 derecede pişirerek kenarlardan kızardığını görünce tatlımızı çıkarabiliriz. Çıkardıktan 5 dakika sonra soğuk şerbetiyle buluşturacağız. En son pişirdikten sonra bunları buluşturuyoruz. Nevzine yapım olarak basit gözükse de ufak püf noktaları var. Bunlara önem göstermemiz gerekiyor. Tahin ve pekmez bu tatlımızın olmazsa olmazı."

Özdemir, ramazan ayının gelmesiyle Kayseri'de yöresel lezzetlerin ön plana çıktığını anlatarak, nevzine tatlısının özellikle bu ayda çok tercih edildiğini dile getirdi.

Nevzinenin her evde yapılabilecek bir tatlı olduğunun altını çizen Özdemir, "Herkesin kolay yapabileceği bir tatlı. İçindeki ceviz tercihe göre çok ya da az kullanılabilir." dedi.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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