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Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu - Son Dakika

Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu

04.02.2022 15:57
Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarına göre Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarına göre Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı, 12 bin 902 kişi ile binde 9 olarak gerçekleşti.

Kayseri ilçelerinde 2021 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 21,9 ile Talas'ta gerçekleşirken en düşük yıllık nüfus artış hızı binde - 44,5 ile Pınarbaşı'nda yaşandı.

Kayseri'de ikamet eden nüfus 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 15. sırada yer aldı.

Kayseri nüfusunun yüzde 41,12'sinin ikamet ettiği Melikgazi ilçesi, 589 bin 852 ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu.

Özvatan ilçesi ise 3 bin 800 ile en az nüfusa sahip ilçe konumunda yer aldı.

Kayseri'de erkek nüfus 719 bin 61, kadın nüfus 715 bin 296, kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılına göre 1 kişi artarak 84, nüfus yoğunluğunun en yüksek 32'inci ili oldu.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 oldu - Son Dakika


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