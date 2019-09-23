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Kayseri OBM'de ilk değerlendirme toplantısı

7 dakika önce

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın göreve geldikten sonra aylık ilk değerlendirme toplantısını yaptı.

Kayseri OBM'de ilk değerlendirme toplantısı, System.String[]

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın göreve geldikten sonra aylık ilk değerlendirme toplantısını yaptı.


Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların vatandaşlara duyurulması ve tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Çapkın, yapılacak iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili bölge müdürü yardımcılarına ve şube müdürlerine verdiği talimatlarla toplantıya devam edildi. Daha sonra Şube Müdürleri kendi şubeleri ile ilgili 2019 yılı program ve gerçekleşmeleriyle ilgili bilgiler verdi.


Bölge Müdürü Çapkın, 2019 yılı programlarının yüzde yüz gerçekleştirilmesi için Şube Müdürlerine verdiği talimatlarla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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