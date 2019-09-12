Kayseri OBM'de Sanat Konulu Konferans

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nde personellerin motivasyonu için her ay düzenli olarak yapılan "Sanat Nedir? Sanatçı Kimdir?" konulu konferans bu ayda yapıldı.



Konferansa, Bölge Müdür Yardımcıları Zeki Öztürk ve Kemal Kayıran, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğ. Üy. Levent Değirmencioğlu, Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.



Konferansa katılan personeller, konferansın çok verimliği geçtiğini söyleyerek, duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ