Kayseri OBS'den kan bağışı - Son Dakika

Kayseri OBS'den kan bağışı

22.10.2020 15:15
Kayseri OBS'den kan bağışı, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile "Gönüllü Düzenli Kan Bağışı Kampanyası" düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi işbirliği ile "Gönüllü Düzenli Kan Bağışı Kampanyası" düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın başlattığı kampanyaya Kayseri OSB personeli, bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve Özel Kayseri OSB Teknik Koleji idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Nursaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının önemli ölçüde azaldığını, bu konuya dikkat çekmek için kampanya düzenlediklerini belirtti.

Nursaçan, şunları kaydetti:

"Sağlığın kıymeti ancak kaybedildiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.

Kan bağışının, kan verilene olduğu kadar, kan verene de birçok yararı olduğu hepinizin malumudur. ERÜ Kan Merkezi, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığımızın yıllardan beri büyük bir özveri ile yürütmekte oldukları bu ve benzeri hayırlı çalışmaları Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak gönülden destekliyoruz.

Kampanyaya destek vermek için buraya teşrif eden tüm katılımcılara, bağışçılarımıza Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak şükranlarımızı sunar, kampanyanın hayırlı ve bereketli olmasını dilerim."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri OBS'den kan bağışı - Son Dakika

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