Kayseri Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi
1 saat önce
Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dediKayseri'de, Hidayet D., 10 yaşlarındaki oğlu Efe D.'ye hafif ticari aracı kullandırırken, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi Kayseri
'de, Hidayet D., 10 yaşlarındaki oğlu Efe D.'ye hafif ticari aracı kullandırırken, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hidayet D., yanlarından polis aracı geçerken, Polis geldi diyen oğluna, Sen polisi boş ver dedi.
Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 12 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan Hidayet D., oğlu Efe D. aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti. Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi. Hidayet D.'nin Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı. Videoda, aracı kullanan çocuğun Kamyonun yanından geçeyim mi diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü. Yanlarından polis aracı geçerken, Polis geldi diyen çocuğa Hidayet D.'nin Sen polisi boş ver dediği de görüntüde duyuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:00 Kaynak: DHA
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