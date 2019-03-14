Son Dakika Haberleri: Kayseri Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi-2

Kayseri Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi-2

41 dakika önce

Kayseri Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi-2(Tür: Yurt)

Kayseri Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:27 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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