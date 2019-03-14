Kayseri Oğluna Hafif Ticari Aracı Kullandırdı, 'Polisi Boş Ver' Dedi-2
41 dakika önce
Kayseri Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi-2(Tür: Yurt)
Kayseri
Oğluna hafif ticari aracı kullandırdı, 'Polisi boş ver' dedi-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:27 Kaynak: DHA
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