Son Dakika Haberleri: Kayseri Öğretmen Evi 25 kişi ile 550 fidanı toprakla buluşturdu
Son Dakika Güncel Kayseri Öğretmen Evi 25 kişi ile 550 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Kayseri Öğretmen Evi 25 kişi ile 550 fidanı toprakla buluşturdu

8 saat önce

Kayseri Öğretmen Evi, 'Bu Gün Fidan, Yarın Nefes' kampanyasına 550 fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.

Kayseri Öğretmen Evi 25 kişi ile 550 fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Kayseri Öğretmen Evi, 'Bu Gün Fidan, Yarın Nefes' kampanyasına 550 fidanı toprakla buluşturarak destek verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım saat 11: 11'de Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Bu Gün Fidan Yarın Nefes' kampanyasına Kayseri Öğretmen Evi idarecileri, personeli, emekli öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.


Kayseri Öğretmen Evi idareci ve personelleri 25 kişi ile katıldığı etkinlikte 550 fidanı toprakla buluşturdu. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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