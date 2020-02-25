Kayseri okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika
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Kayseri okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

12 dakika önce

Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklamaKAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocasinan'da bulunan General Emir Ortaokulu'nda, cuma günü 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Sefa Y. (22) ve Kadir A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, Sefa Y. ile Kadir A.'yı kaldıkları evde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan dizüstü ve tablet bilgisayarları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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