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Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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