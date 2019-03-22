Son Dakika Haberleri: Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 10 Bin Fidan Dağıttı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 10 Bin Fidan Dağıttı

1 saat önce

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında fidan dağıtıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 10 Bin Fidan Dağıttı, System.String[]
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında fidan dağıtıldı.

Yeşili ve ormanları sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Ahmet-Ayşe İnci Camii'nde Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Kayseri Orman İşletme Müdürünün de katılımıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da farkındalık oluşturmak için Kapadokya yöresinde balon turu yapıldı. Fidan dağıtımı ve yapılan balon turu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yapılan fidan dağıtımı etkinliğinde vatandaşlara Sarıçam, Karaçam, Mavi Selvi, Sedir ve Badem fidan türlerinden olmak üzere toplamda 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Ahmet Ayşe, 21 Mart, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 10 Bin Fidan Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]