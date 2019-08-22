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Kayseri Orman Bölge Müdürü Diltemiz Yozgat'ta

1 saat önce

Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven ve beraberindekilerle birlikte Yozgat'ta incelemelerde bulundu.

Kayseri Orman Bölge Müdürü Diltemiz Yozgat'ta, System.String[]

Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven ve beraberindekilerle birlikte Yozgat'ta incelemelerde bulundu.


Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven ve Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz' ile birlikte Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle, Yozgat ormanları ile yapılan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza sahaları gezilerek faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Yozgat'a yapılması planlanan yeni projeler görüşüldü.


Yapılan bilgilendirme ve incelemelerin ardından Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven ve Daire Başkanı Yardımcısı Yunus Güneş kentten ayrıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Yozgat, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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