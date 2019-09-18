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Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın Göreve Başladı

33 dakika önce

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan İsa Çapkın, görevine başladı.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın Göreve Başladı, System.String[]

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan İsa Çapkın, görevine başladı.


24.08.2015 yılından bu yana Kayseri Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Adnan Diltemiz'in yerine, Kayseri Orman Bölge Müdürü olarak yeni ataması yapılan İsa Çapkın arasında törenle görev değişimi yapıldı.


Eski Bölge Müdürü Adnan Diltemiz yeni Bölge Müdürü İsa Çapkın'a görevinde başarılar diledi.


İsa Çapkın kimdir?


Doğum Yeri: Giresun


Öğrenim Durumu: Lisans- Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinde-1998,


Bulunduğu Görevler: 2000-2006 Yılları arası Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü- Ulus Orman İşletme Müdürlüğü-Ulusçayı Orman İşletme Şefliği,


2006-2009 Yılları arası Bursa Orman Bölge Müdürlüğü-Bursa Orman İşletme Müdürlüğü- İznik Orman İşletme Şefliği,


2009-2012 Yılları arası Bursa Orman Bölge Müdürlüğü-Bursa Orman İşletme Müdürlüğü-Çalı Orman İşletme Şefliği,


2012-2014 Yılları arası Bursa Orman Bölge Müdürlüğü-Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcılığı,


2014-2018 Yılları arası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü-Serik Orman İşletme Müdürü,


2018-11.09.2019 Yılları arasında Balıkesir Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.


12.09.2019 tarihi itibari ile Kayseri Orman Bölge Müdürü olarak göreve başladı. - KAYSERİ

Orman İşletme Müdürlüğü, Kayseri, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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