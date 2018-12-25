Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

Kayseri Osb 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

17 dakika önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, hizmete açıldı.

Kayseri Osb 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, hizmete açıldı.

Kayseri OSB ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle acil sağlık hizmetleri esasına göre Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü içerisinde yer alan Melikgazi 14 Nolu Acil Sağlık İstasyonu hizmet vermeye başladı.

Acil Sağlık İstasyonu ile ilgili Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, hayata geçirdikleri tüm projelerde kamu kurumları nezdinde devletin tüm kademeleri ile örnek bir işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun, sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini artıracağını aktaran Nursaçan, "Acil Servis sağlık hizmeti, insanlar için hayati öneme sahiptir. 112 ambulans çağrı sisteminin en önemli performans göstergesi vakaya ulaşım süresidir. Bu süre doğal olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Vakaya ulaşıldığında yeterli sağlık hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hizmet sonucuna ulaşabiliriz. 70 bin insanımızın bulunduğu OSB'mizde yaşanabilecek olası, insan yaşamını tehdit eden sağlık sorunu, iş ve trafik kazaları, yangınlar, depremler, vb. birçok acil duruma karşı önlem almış olduk" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:22 Kaynak: İHA

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