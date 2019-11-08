Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor
Son Dakika Spor Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor

Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor

6 saat önce

Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ikinci maçında yarın deplasmanda Gaziantep Adam Spor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ikinci maçında yarın deplasmanda Gaziantep Adam Spor ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü bu sezon ilk deplasmanına Gaziantep'e çıkacak. Lige Zeugma takımını yenerek galibiyetle başlayan Mavi-Beyazlılar yarın oynayacağı maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gaziantep Adam Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan OSB Teknik Koleji Gençlik Spor'da tek hedef deplasmanda galibiyetle dönmek. Yarın Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanacak olan Gaziantep Adam Spor ile Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Gaziantep, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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