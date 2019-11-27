Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 5.haftasında lider Antakya Belediyespor'u konuk edecek.



Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup devam ediyor. Mavi-Beyazlılar geçtiğimiz hafta oynadığı maçta deplasmanda Adıyaman Sporder'i mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin sevincini yaşıyor.



Ligin 5.haftasında evinde ve taraftarı önünde oynayacağı lider Antakya Belediyespor maçı hazırlılarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İki namağlup takımın zorlu mücadelesi öncesi keyifli ve moralli olarak hazırlıklarını sürdüren Mavi-Beyazlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.



Cumartesi günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Antakya Belediyespor maçı saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ