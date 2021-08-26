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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "5 Kasım'da mali genel kurulu yapacağız" - Son Dakika

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "5 Kasım'da mali genel kurulu yapacağız"

26.08.2021 10:57
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu olarak mali genel kurul tarihini belirlediklerini ve 5 Kasım Cuma günü mali genel kurulu yapacaklarını açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu olarak mali genel kurul tarihini belirlediklerini ve 5 Kasım Cuma günü mali genel kurulu yapacaklarını açıkladı. Mali Genel Kurul'dan kaçıldığı yönündeki suçlamaları yapanların art niyet taşıdıklarını dile getiren Nursaçan, "Bizler bir yerlerden değil sadece sanayicimizden icazet alıyoruz ve sadece sanayicimizi düşünerek kararlar veriyoruz" diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mali genel kurulu 5 Kasım Cuma günü yapacaklarını ifade ederek, genel kurulu tüm Covid 19 önlemlerini alarak ifa edeceklerini kaydetti. Bir takım kişilerin mali genel kuruldan kaçıldığı yönündeki açıklamalarının tamamen art niyet taşıdığını vurgulayan Başkan Nursaçan, "İşte tarihi açıkladık ve sanayicilerimizin katılımıyla mali genel kurulu 5 Kasım Cuma günü yapacağız. Asıl kaçıyorlar diyenler hiçbir yere kaçmasınlar ve eteklerine taşları doldurup genel kurula katılsınlar. Sanayicimizin aklına takılanları iftira atmadan dile getireceği ve cevap isteyeceği yer sorumsuzca kullanılan sosyal medya hesapları, yandaş medya satırları veya dedikodu kulisleri değil, genel kurul salonudur. İsteyen istediğini sorar bizler de gerekli bilgileri şeffaf bir şekilde sunarız. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabın olmadığını sanayicimiz de iyi biliyor" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, mali genel kurulu bugüne kadar pandemi nedeniyle ertelediklerini de belirterek, "Covid 19 nedeniyle hala her gün 200'ün üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi için üzerimize düşeni her zaman yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim için öncelikli olan sanayicimizin, çalışanlarımızın ve topyekün insanlarımızın sağlığıdır. Önceliği sanayicimize zarar vermek olanları hiçbir zaman dikkate almadık, almayız. 5 Kasım'da gerçekleştireceğimiz mali genel kurulumuz için de Covid 19 önlemlerini azami derecede alacağız" dedi. - KAYSERİ

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: 5 Kasım'da mali genel kurulu yapacağız

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Kasım, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: '5 Kasım'da mali genel kurulu yapacağız' - Son Dakika


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