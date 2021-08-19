Üye Girişi
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir - Son Dakika

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir

19.08.2021 16:53
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir, System.String[]

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, kendisi ve 6 OSB yöneticisi hakkında 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından yürütülen soruşturmanın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, kendisi ve 6 OSB yöneticisi hakkında 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından yürütülen soruşturmanın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Nursaçan, "Bizim devletimize ve milletimize bağlılığımız tam olduğu gibi adalet sistemimize ve yargılama makamlarına da güvenimiz sonsuzdur. Adalet elbet tecelli edecektir" dedi.

Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın, 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul'da başkan seçilmesinin ardından itfaiye müdürü Hüsamettin Kazi, imar müdürü Abdülmenap Esko, elektrik müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. Bu kişiler ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ile Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılı haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler üzerine 408 sayfalık rapor hazırlandı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 200'ü aşkın sanayicinin bulunduğu 'OSB'ne Sahip Çık Platformu'nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma sonunda OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y., Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında 'zimmet' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan da 3'er yıldan 8'şer yıla kadar olmak üzere toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ'Tahir Nursaçan, kendisi ve 6 OSB yöneticisi hakkında düzenlenen iddianameyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Kayseri OSB yönetimi olarak bugüne dek denetimden korkmadıklarını ve veremeyecekleri hiçbir hesabın bulunmadığını belirten Nursaçan, "Yasal olmayan hiçbir işimiz olmadı. Bugün de yargılanmaktan korkmuyoruz. Hatta sanayicimiz lehine yaptığımız işlerden dolayı yargılanmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizim üzüldüğümüz, sanayiciyi şikayet edilecek duruma nasıl gelindiğidir. Şikayet edenler ve ettirenler şahsımızı da aşmış, sanayiciler lehine yapılan uygulamaları ve dolayısıyla sanayicilerimizi şikayet etmiş, üretimimizi ve üreticimizi zor durumda bırakmışlardır. Bizim devletimize ve milletimize bağlılığımız tam olduğu gibi adalet sistemimize ve yargılama makamlarına da güvenimiz sonsuzdur. Adalet elbet tecelli edecektir" diye konuştu.'BİZLER DAHA FAZLA İSTİHDAM İÇİN GAYRET GÖSTERDİK'Suçsuz olduklarını kaydeden Nursaçan, "Dosyada bizleri şikayet eden müştekilerden birisi olan Emrah D., bize karşı seçim kaybeden listede de yer alan bir isimdir ve söz konusu 79 yapı kullanma izin belgesinden birisi de onundur. Soruyorum size, yapı kullanma izin belgesiyle karşımızda seçime giren sanayiciye de mi menfaat sağlamışız? Belki söz konusu belgeyi alan 79 kişi de karşı listeye oy verdi, bunu bilmiyoruz. Çünkü bizler kim kimi destekleyecek ayrımı yapmadık. Bizler, sadece ve sadece daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam için gayret gösterdik. Bir de işin şu boyutu var; müştekiler arasında Kayseri OSB'nin eski başkanı, iftira platformunun sözcüsü, bir iki sanayici ve Kayseri OSB'de çalışırken terör örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesiyle Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istediğimiz ve gelen bilgilerde bu şüpheyi doğrulayan unsurları gördüğümüz için işine son verdiğimiz bazı kişiler var. FETÖ/PDY iltisakı konusunda delil yetersizliği nedeniyle hakkında yargılama tamamlanamadığı için kendini aklanmış sayan kişi, yapı kullanma izin belgelerini uygun bulup, TC kimlik numarasıyla sisteme girip yazdıran ve onaylayan kişidir. Dolayısıyla belgede bir sahtecilik varsa bu sahteciliği bizzat yapan kişi budur" ifadelerini kullandı.'ADALETE İNANCIMIZ SONSUZDUR'Kendilerine iftira atıldığını söyleyen Nursaçan, şunları söyledi:

"İftiralara yönelik kırgınlığımız, kızgınlığımız ve bolca bedduamız var. Bunların ağızlarına rahat rahat aldıkları zimmetin, hırsızlığın, yolsuzluğun ne anlama geldiğini herkes biliyor. Rabbim alanı da çalanı da perişan eylesin ama suçsuz insanlara iftira atanları da iflah etmesin. Elhamdülillah Kayseri OSB'nin kaybolan, ortada olmayan bir kuruş parası, bir dirhem malı yoktur. Adalete, devlete, millete ve sanayicimize inancımız sonsuzdur. Bizlere yetkiyi verenlerin yüzünü kara çıkaracak hiçbir işimiz yoktur ama bizler de mesleki kariyerlerimiz, sanayici sıfatlarımız bir yana önce insan, baba, eş ve evladız. Masumiyet karinemizi lekeleyecek durumlardan herkesin kaçınmasını istiyoruz. Ağzı, yüreği ve geçmişi kirli insanların iftiralarına sessiz kalmayız, kalmayacağız."


Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir

Kayseri, Adalet, Kamu, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 17:16 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor 17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi 14:40 Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
17:15 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
17:03 Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor
16:58 Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
16:42 Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu         
17:34
Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu         
17:04
Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?         
16:42
Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden         
14:41
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 17:45:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement