Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir - Son Dakika

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, kendisi ve 6 OSB yöneticisi hakkında 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından yürütülen soruşturmanın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Nursaçan, "Bizim devletimize ve milletimize bağlılığımız tam olduğu gibi adalet sistemimize ve yargılama makamlarına da güvenimiz sonsuzdur. Adalet elbet tecelli edecektir" dedi.

Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın, 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul'da başkan seçilmesinin ardından itfaiye müdürü Hüsamettin Kazi, imar müdürü Abdülmenap Esko, elektrik müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. Bu kişiler ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ile Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılı haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler üzerine 408 sayfalık rapor hazırlandı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 200'ü aşkın sanayicinin bulunduğu 'OSB'ne Sahip Çık Platformu'nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma sonunda OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y., Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında 'zimmet' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan da 3'er yıldan 8'şer yıla kadar olmak üzere toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ'Tahir Nursaçan, kendisi ve 6 OSB yöneticisi hakkında düzenlenen iddianameyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Kayseri OSB yönetimi olarak bugüne dek denetimden korkmadıklarını ve veremeyecekleri hiçbir hesabın bulunmadığını belirten Nursaçan, "Yasal olmayan hiçbir işimiz olmadı. Bugün de yargılanmaktan korkmuyoruz. Hatta sanayicimiz lehine yaptığımız işlerden dolayı yargılanmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizim üzüldüğümüz, sanayiciyi şikayet edilecek duruma nasıl gelindiğidir. Şikayet edenler ve ettirenler şahsımızı da aşmış, sanayiciler lehine yapılan uygulamaları ve dolayısıyla sanayicilerimizi şikayet etmiş, üretimimizi ve üreticimizi zor durumda bırakmışlardır. Bizim devletimize ve milletimize bağlılığımız tam olduğu gibi adalet sistemimize ve yargılama makamlarına da güvenimiz sonsuzdur. Adalet elbet tecelli edecektir" diye konuştu.'BİZLER DAHA FAZLA İSTİHDAM İÇİN GAYRET GÖSTERDİK'Suçsuz olduklarını kaydeden Nursaçan, "Dosyada bizleri şikayet eden müştekilerden birisi olan Emrah D., bize karşı seçim kaybeden listede de yer alan bir isimdir ve söz konusu 79 yapı kullanma izin belgesinden birisi de onundur. Soruyorum size, yapı kullanma izin belgesiyle karşımızda seçime giren sanayiciye de mi menfaat sağlamışız? Belki söz konusu belgeyi alan 79 kişi de karşı listeye oy verdi, bunu bilmiyoruz. Çünkü bizler kim kimi destekleyecek ayrımı yapmadık. Bizler, sadece ve sadece daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam için gayret gösterdik. Bir de işin şu boyutu var; müştekiler arasında Kayseri OSB'nin eski başkanı, iftira platformunun sözcüsü, bir iki sanayici ve Kayseri OSB'de çalışırken terör örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesiyle Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istediğimiz ve gelen bilgilerde bu şüpheyi doğrulayan unsurları gördüğümüz için işine son verdiğimiz bazı kişiler var. FETÖ/PDY iltisakı konusunda delil yetersizliği nedeniyle hakkında yargılama tamamlanamadığı için kendini aklanmış sayan kişi, yapı kullanma izin belgelerini uygun bulup, TC kimlik numarasıyla sisteme girip yazdıran ve onaylayan kişidir. Dolayısıyla belgede bir sahtecilik varsa bu sahteciliği bizzat yapan kişi budur" ifadelerini kullandı.'ADALETE İNANCIMIZ SONSUZDUR'Kendilerine iftira atıldığını söyleyen Nursaçan, şunları söyledi:

"İftiralara yönelik kırgınlığımız, kızgınlığımız ve bolca bedduamız var. Bunların ağızlarına rahat rahat aldıkları zimmetin, hırsızlığın, yolsuzluğun ne anlama geldiğini herkes biliyor. Rabbim alanı da çalanı da perişan eylesin ama suçsuz insanlara iftira atanları da iflah etmesin. Elhamdülillah Kayseri OSB'nin kaybolan, ortada olmayan bir kuruş parası, bir dirhem malı yoktur. Adalete, devlete, millete ve sanayicimize inancımız sonsuzdur. Bizlere yetkiyi verenlerin yüzünü kara çıkaracak hiçbir işimiz yoktur ama bizler de mesleki kariyerlerimiz, sanayici sıfatlarımız bir yana önce insan, baba, eş ve evladız. Masumiyet karinemizi lekeleyecek durumlardan herkesin kaçınmasını istiyoruz. Ağzı, yüreği ve geçmişi kirli insanların iftiralarına sessiz kalmayız, kalmayacağız."