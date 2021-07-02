Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, üreterek büyüyeceğiz" - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Haziran ayı, ikinci çeyrek ve ilk 6 aylık ihracat rakamlarında tüm zamanların rekorlarının kırıldığını vurgulayan Başkan Nursaçan, ülkemizin birlik beraberlik içerisinde üreterek büyüyeceğini belirtti ve başta sanayiciler olmak üzere bu rekorlara katkı veren herkesi tebrik etti. Başkan Nursaçan, Kayseri sanayicisinin de Haziran ayı ihracatıyla rekorlar kırdığını ifade ederek Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında arttığını kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre Türkiye'nin Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,90 oranında artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Büyüme ve ihracat rakamlarının çok daha fazla artacağına dair öngörülerinin gerçekleşmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Nursaçan, "Haziran ayı ihracatımız 19 milyar 773 milyon dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine 2021 yılının ikinci çeyreğindeki ihracat rakamımız 55 milyar dolara ulaşarak bir çeyrekte yapılan en büyük ihracat rakamı olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız ise 105 milyar dolara yükselerek tüm zamanların 6 aylık rekorunu kırmıştır" dedi. Kayseri'nin Haziran ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Haziran ayı ihracatının 255 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50'lik bir artış yaşandığını belirtti. Haziran ayı ihracatıyla birlikte ilk 6 aylık ihracat rakamlarının da belli olduğunu ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, geçen yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık %54 oranında artan ihracatımızın 1 milyar 358 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Haziran ayı rakamlarıyla üç ayrı rekoru birden kıran sanayicileri tebrik eden Başkan Tahir Nursaçan, "Ülkemizi el birliği ile kalkındıracağız. Omuz omuza yürüyeceğiz ve tüm enerjimizi üretime vererek çok daha güçlü bir ülke olmak için daha fazla çalışacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda rekorlar kırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ