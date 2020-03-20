Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan sağlık çalışanları için teşekkür mesajı yayımladı.

Nursaçan, mesajında, Kovid-19'a karşı karşı ilk günden itibaren alınan karar ve önlemin, iş dünyası ve kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Zorlu ve çetin süreçte büyük özveri ve kahramanlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına şükran borcu olduklarını kaydeden Nursaçan, şunları aktardı:

"Salgına karşı büyük bir özveri ve kahramanlıkla mücadele eden, gece gündüz demeden canını ortaya koyan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan doktor, hemşire, sağlık çalışanları olmak üzere, emeği geçen ilgili ve yetkili herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Devlet millet el ele verdiğimiz sürece, karşılaştığımız bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelineceğine olan inancımız tamdır. İş dünyası olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, kendilerine şükran borcu olduğumuzu özellikle belirtir, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."