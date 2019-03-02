Kayseri Osb Başkanı Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
17. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tahir Nursaçan, yeniden başkan seçildi.
Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gündem maddeleri okunarak oylanana programda daha sonra faaliyetler üyelere anlatıldı.
Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı faaliyetler hakkında üyelere bilgi verirken kendisine yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.
OSB'nin kasasında para olmadığına dair söylemlerin olduğunu anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:
"62 milyon lira kasamızda paramız var. OSB, para biriktirme yeri değil. OSB'nin kaynaklarını sanayicinin hizmetine en verimli şekilde sunarak kalıcı ve kaliteli hizmetler yapmak ana hedefimiz. OSB yatırıma para harcama, proje yapma yeridir. Birçok proje yaptık, üniversite ile sanayi işbirliğinde de çalışmalar yaptık. 43 yıllık OSB tarihinde, ilk kez teşvik, hibe ve desteklerle yaklaşık 45 milyon liralık büyük bir katkı sağlanmış. Allah bereketimizi arttırsın."
OSB'de başkanlığa aday olan Ahmet Hilmi Kürtüncü ise OSB'ye hizmet edenlere teşekkür ederek "Yarın geç olabilir, şimdi tam zamanı diye yola çıktım." dedi.
Seçim sonunda Nursaçan 379 oy, Ahmet Hilmi Kürtüncü ise 308 oy aldı.