Son Dakika Haberleri: Kayseri Osb Başkanı Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Osb Başkanı Nursaçan Güven Tazeledi

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tahir Nursaçan, yeniden başkan seçildi.

Kayseri Osb Başkanı Nursaçan Güven Tazeledi, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tahir Nursaçan, yeniden başkan seçildi.

Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gündem maddeleri okunarak oylanana programda daha sonra faaliyetler üyelere anlatıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı faaliyetler hakkında üyelere bilgi verirken kendisine yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.

OSB'nin kasasında para olmadığına dair söylemlerin olduğunu anlatan Nursaçan, şunları kaydetti:

"62 milyon lira kasamızda paramız var. OSB, para biriktirme yeri değil. OSB'nin kaynaklarını sanayicinin hizmetine en verimli şekilde sunarak kalıcı ve kaliteli hizmetler yapmak ana hedefimiz. OSB yatırıma para harcama, proje yapma yeridir. Birçok proje yaptık, üniversite ile sanayi işbirliğinde de çalışmalar yaptık. 43 yıllık OSB tarihinde, ilk kez teşvik, hibe ve desteklerle yaklaşık 45 milyon liralık büyük bir katkı sağlanmış. Allah bereketimizi arttırsın."

OSB'de başkanlığa aday olan Ahmet Hilmi Kürtüncü ise OSB'ye hizmet edenlere teşekkür ederek "Yarın geç olabilir, şimdi tam zamanı diye yola çıktım." dedi.

Seçim sonunda Nursaçan 379 oy, Ahmet Hilmi Kürtüncü ise 308 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Kayseri, Güncel
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