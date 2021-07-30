Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının ilk 6 aylık dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. İlk 6 ayda Kayseri'nin ithalatının iki katı ihracat yaptığını ifade eden Başkan Nursaçan, yılın ilk yarısında 850 milyon 854 bin dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri'nin dış ticaretin gözde illerinden olduğunu ifade ederek, Türkiye genelinde dış ticaret açığı söz konusuyken Kayseri'nin dış ticaret fazlası verdiğini kaydetti.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı Haziran ayında Türkiye genelinde ihracat %46,9 artarken, Kayseri'deki artış oranının %50,60 olarak gerçekleştiğini dile getiren Başkan Tahir Nursaçan, "Kayseri'nin İhracatı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,60 artarak 320 milyon 152 bin dolar olmuştur. Buna karşılık 161 milyon 563 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısında ise ihracatımız yüzde 54,40 artarak 1 milyar 683 milyon 525 bin dolara yükselmiştir. Yılın ilk yarısındaki ithalatımız ise 832 milyon 671 bin dolar olmuştur. Bu rakamlar Kayseri'nin Türkiye genelinin aksine dış ticaret fazlası vermeye devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Yılın ilk yarısındaki dış ticaret fazlamızın 850 milyon 854 bin dolara ulaştığını vurgulayan Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Kayseri'nin bu trendini sürdüreceğini ve ülkemizin dış ticarette de gözde illerinden birisi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi ve bu tabloyu oluşturan tüm sanayicileri tebrik etti. - KAYSERİ