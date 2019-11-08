Son Dakika Haberleri: Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Minnet ve şükranla anıyoruz"
Son Dakika Güncel Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, 'Minnet ve şükranla anıyoruz'

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Minnet ve şükranla anıyoruz"

8 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan,

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yayımladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadesinde bulundu.


Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.


Türkiye bugün, Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh, dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir.


"Büyük liderler için kuşkusuz matem değil; fikirlerine sadakat gereklidir." Fikrinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.


Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KAYSERİ

10 Kasım, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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