Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Kayseri OSB tarafından 'Neden kurumsallaşalım? Aile İşletmelerinde Aile Anayasasının Rolü' konulu konferans düzenlendi.



Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Prof. Dr. Cemal Yükselen ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan; "Göreve geldiğimiz andan itibaren insan hayatına, bilime ve eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda eğitimler planladık. Birçok önemli projeyi de hayata geçirdik. Allah'a şükür bugün Türkiye'nin en önemli Güneş Enerji Santrallerinden bir tanesi Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde temiz bir enerjiyi sanayicimize veriyoruz çok şükür. En önemli olanlarından bir tanesi de mesleki eğitimdir. Yani teknik okul; ülkemizin ve sanayicinin geleceği için olmazsa olmaz. O konuda Kayseri Organize Sanayi Bölgemizdeki Teknik Kolejimiz 670 öğrenciyle devraldığımız okul bugün 2 bin 200 öğrencisi var. Allah izin verirse bu yılsonuna 3 bin öğrenciye ulaşacak. Tabi ki ilime ve bilime gereken önemi vermediğimiz takdirde sanayimiz verimli şekle gelmesi mümkün değil. Tabi en önemli projelerimizden bir tanesi de Dubai'de açacağımız Türkiye Ticaret Merkezi. Bugün bakıyorsunuz Dubai'deki projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğunu kaydeden Nursaçan, "Baktığımız zaman etrafımızda bir ateş çemberi var. Türkiye cumhuriyet Coğrafyası, dünya haritasına baktığımız zaman 'nasıl bir ülkeyiz?' diye soru sormamız gerekiyor. İster kabul edelim ister etmeyelim, cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Dünyanın haritasına baktığımız zaman Türkiye dünyanın kalbi mertebesinde. Kalp sürekli hareketli olunca, etrafımızda savaşlar, mizahlar bitmeyecek. Bugün 4 milyon Suriyeli kardeşimize Türkiye kucak açtı, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 40 milyar dolar gibi bir maliyeti var. Dünya devletlerinden bir tanesi de kalkıp; 'insan haklarını biz savunuyorduk siz sahip çıktınız. Biz de size destek olalım' demiyorlar. Ama görüyorsunuz dünyada herkesin bir oyunu var. İlahi adalet, Allah'ın da bir hesabı var. Bugün Çin'e baktığımız zaman bir virüs çıktı. Allah'ın verdiği aklı iyi kullanabilirsek Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ticaretten pay alabiliriz" diye konuştu.



Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya da, "Biz mali müşavirler mümkün olduğunca kendimizi yenilemek zorundayız. Mevzuatlarımız hiçbir zaman yerinde durmuyor, durmayacakta. Mali müşavirler 3 ay önceki bilgileri ile beyanname dolduramayacak haldeler. Sürekli günlük değişimler ile boğuşan bir meslek mensubuyuz ama biz mesleğimizi seviyoruz. Yönetim kurulu olarak da dönem dönem Kayseri'mizdeki çok değerli odalarımızla ortak projeler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.



KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Aile işletmeleri ilgili karşınızda canlı bir örnek duruyor. Babamızın bize bıraktığı işletmeleri her alanda daha yukarıya çıkarmak için 40 yıldır çalışıyoruz. 3. kuşak olan çocuklarımızda hala bu işletmelerin farklı kademelerinde görev yapıyorlar. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95'i aile işletmesidir. Avrupa da bu oran yüzde 70. Batıda yüzlerce yıldır faaliyet gösteren işletmeler var ama bizde bir asrı geçen işletme sayısı maalesef batı ile karşılaştırdığımızda çok düşük. Aile şirketlerimizin anayasası tam olarak yazılmayıp uygulayamadığımız için. Kurumsallaşamadığımız için. Aile işletmeleri aletler ile yürütülürken her alanda kurallarını bir anayasa gibi metin haline getirip uygulamazsak bir kuşak değişikliği yaşanabilir. Maalesef şehrimizde de, ülkemizde de birçok örneği var. İşletmelerimiz gelecek nesillere daha sağlıklı aktarmak istiyorsak mutlaka işletme faaliyetlerini yöresel, üretim, pazarlama gibi her alanda anaysa gibi bir metine bağlamalıyız. Bunu yapmazsak sonraki nesillerde bu şirketleri yaşatamazlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ