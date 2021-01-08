Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Basın demokrasinin vazgeçilmez yapı taşıdır" - Son Dakika

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Basın demokrasinin vazgeçilmez yapı taşıdır"

08.01.2021 14:41
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan,

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Zor ve son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Basın; toplumların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının tam manasıyla kullanılmasında rolü olan önemli bir güçtür. Bu gücün toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması, kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine katkı sağlar.

Basın bu özellikleri ile demokrasilerde haklı olarak dördüncü güç olarak nitelendirilmiştir.

Kayseri'nin gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür.

Dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilerimiz ve tüm basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarımızı rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Yönetim Kurulu, Kayseri, Ocak, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, 'Basın demokrasinin vazgeçilmez yapı taşıdır' - Son Dakika


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