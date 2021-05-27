Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'dan "Nefes Kredisi" açıklaması Açıklaması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Nefes Kredisi'nin, reel kesim ve KOBİ'ler için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, ekonomi yönetiminin Nefes Kredisi ile üretime odaklandığını belirtti.

Nursaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Nefes Kredisi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan tedbirlerde KOBİ'ler için gerçekten nefes olacağına inandığını vurguladı.

Nefes Kredisi'nin bu zorlu süreçte önemli katkılar sağlayacağını aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Kredinin zamanlaması, miktarı ve faizi ekonomi yönetiminin reel ekonomiye ve üretime odaklandığını gösteriyor. KOBİ'lerimiz rahat bir nefes alacak. İnşallah yeni kaynaklarla daha geniş kitlelere, daha büyük miktarlarla desteklerin süreceğine inanıyorum. Bu krediyi hazırlayan ekonomi yönetimine ve hayata geçirenlere KOBİ'lerimiz adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

Kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17,5 ve piyasa faizinin altında. 6 ayda bir ödemesiz döneme sahip. Üst sınırı ise 200 bin lira. Bu krediden faydalanma şartları da oldukça net. Bize göre, bu kredinin en kıymetli tarafı, kapanmayla iyice sıkışan KOBİ'leri rahatlatacak olması. Reel ekonomi ve üretimin kılcal damarları olan KOBİ'lerimizin desteklenmesinin ekonomimiz için hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyiz."