Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin yargılandığı dava - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin yargılandığı dava

15.03.2022 17:18
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin yargılandığı dava

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tahir Nursaçan ile eski yöneticiler Ş.Ö, S.S, S.A, Ö.B, A.Y. ve A.Ö. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlarını talep ettikleri öğrenildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırmıştı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Kamu, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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