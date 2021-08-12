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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan sanayi üretim endeksini değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan sanayi üretim endeksini değerlendirdi

12.08.2021 12:55
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan sanayi üretim endeksini değerlendirdi, System.String[]

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni değerlendiren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yüzde 2.3'lük rekor büyüme verisinin sahadaki büyümeyi yansıttığını söyledi.

TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni değerlendiren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yüzde 2.3'lük rekor büyüme verisinin sahadaki büyümeyi yansıttığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, haziran ayı sanayi üretim endeksiyle ilgili değerlendirmesinde Türkiye genelindeki OSB'lerde ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde görülen ekonomik haraketliliğin üretim endeksi verisi ile örtüştüğünü belirtti.

Sanayi üretim endeksi ile istihdam verilerinin birbirlerini tamamladığını da ifade eden Tahir Nursaçan, "İmalat Sanayi Sektörü Endeksindeki yüzde 24.8'lik artışın bir kısmı geçen yıla göre baz etkisiyle olmakla birlikte doğru ve imalat sektöründeki canlanmayı yansıtıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan istihdam verileri ile sanayi üretim endeksi de birbirini tamamlıyor. Bu veriler kimi çevrelerin ürettiği olumsuz bilgi ve dedikoduları da bertaraf etmiş oluyor" dedi.

Ekonominin bir tarafının her zaman güven ve istikrar olduğuna işaret eden Başkan Nursaçan, şöyle devam etti:

"Doğru ve olumlu verileri bile görmeyerek bir karamsarlık üretmeye çalışanlara pirim verilmemeli. Ben bir işadamı, bir OSB Üst Kurul Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birisinin seçilmiş başkanı olarak bu verilerin doğruluğunu biliyorum, görüyorum, şahidim. Kayseri özelinde de bu veriden daha iyi durumda olduğumuzu biliyorum. Temelleri sağlam atılmış, krizlere karşı bağışık, değişimlere ayak uydurmayı başarmış bir sanayi sektörüne sahibiz. Bu sektör, ülkemizin geleceğinin teminatı ve geleceğe güvenle bakmasındaki en büyük güçtür. Moral ve motivasyonumuzu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türk sanayisi, dirayetli sanayicisi sayesinde pandemi sürecinden avantajlı çıkmış, şu anda yeni bir çıkış, yeni bir yükseliş için güç toplamaktadır. Şu anda sadece bizim bölgemizde 100'ü aşkın dev yatırım için gün sayıyoruz. Bizim eksiğimiz, önce yetişmiş eleman, sonra yolumuzdaki taşların kaldırılması ve sonra da devlet desteğidir. Hayatında hiçbir işin ucundan tutmadan bir yerlere gelmiş, lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışanların tavsiyelerine de karnımız tok."

Başkan Nursaçan, verilerle ilgili şüphe edenleri sahaya inmeye davet ederek, "Söylediklerimden şüphe edenleri, Kayseri OSB'ye davet ediyorum. Meslek Lisesi mezunu, eli tornavida tutan 5 bin insanı bulup getirsinler iş garantisi veriyorum. Hodri meydan" dedi. - KAYSERİ

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Sanayi Üretim Endeksi, Haziran, Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan sanayi üretim endeksini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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