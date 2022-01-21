Kayseri OSB Başkanlığına Yunus İmamoğlu seçildi - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yunus İmamoğlu seçildi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Yunus İmamoğlu, Başkanvekilliğini ise Murat Yibur üstlendi.

Kayseri OSB Denetim Kurulunda ise Ali İstanbulluoğlu ile Levent Somtaş yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmamoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin örnek üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve bölge müdürlüğü çalışanlarımızla birlikte daha fazla üretmek adına gayret eden sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için azami derecede çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.