Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü - Son Dakika
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Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

30.06.2022 17:27
Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar Tahir Nursaçan, Ş.Ö., S.S., Ö.B. ve S.A. katılmazken, OSB Eski Bölge Müdürü A.Y. ve avukatı da salonda hazır bulundu. Davada Eski Fen İşleri Şefi A.E. ve sanayiciler de hazır bulundu. Ayrıca davaya konu olan cep telefonları ile ilgili zimmet listesinde adları geçen 17 kişinin de konu ile ilgili tanıklıklarına başvuruldu.

Kayseri OSB Eski Bölge Müdürü A.Y., mahkemede verdiği ifadesinde, "Sahte meskenler ile ilgili üzerime atılan suçları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme tarafından eksikliklerin tamamlanması adına diğer tanıkların dinlenmesi için, dava 6 Ekim 2022 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi AK Parti'den OSB'ye ziyaret AK Parti'den OSB'ye ziyaret
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü - Son Dakika
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