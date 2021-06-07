Kayseri OSB'de doğal gaz ve elektrik tüketimi arttı - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2021 yılının ilk 5 ayındaki doğal gaz ve elektrik tüketim rakamları açıklandı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamları ve ihracattaki rekor artışa Kayseri'nin önemli oranda katkı sunduğunu belirtti.

Sanayicinin kullandığı doğal gaz ve elektrik tüketimindeki artışın üretimin arttığının göstergesi olduğunu ifade eden Nursaçan, Kayseri OSB'de mayıs ayında kullanılan elektrik miktarının 92 milyon 229 bin kilovatsaat olduğunu, elektrik tüketiminde geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 44,7'lik bir artış yaşandığını aktardı.

Yılın ilk 5 ayındaki elektrik tüketim miktarının 534 milyon kilovatsaati aştığını belirten Nursaçan, ilk 5 aylık tüketimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığını kaydetti.

Doğal gaz tüketiminde de artışın söz konusu olduğunu aktaran Nursaçan, "Mayıs ayındaki doğal gaz tüketimimiz geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 39,6 artarak 8 milyon 131 bin metreküpü aştı. Yılın ilk 5 ayındaki tüketimimiz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2'lik artışla 56 milyon 703 bin metreküpe ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Nursaçan, Kayseri'nin üretmeye devam ettiğini ve Türkiye'nin büyümesine en önemli katkıyı sunan illerin başında geldiğini belirterek, üreten ve üretime katkı sunan herkese teşekkür etti.