Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada - Son Dakika Ekonomi

Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada

6 saat önce

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini ziyaret ederek, okul faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada, System.String[]

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini ziyaret ederek, okul faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.


Atölyeler ve derslikleri de ziyaret eden Başkan Nursaçan " Öğrenirken üretim yapan ve okul harçlıklarını çıkaran öğrencilerimiz, okulu bitince de çok kolay iş buluyor. Meslek liselerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de ülkeye katma değer kazandırmaktır. Bu anlamda bakıldığında çok önemlidir. Herkesin bildiği gibi meslek lisesi memleket meselesidir" dedi.


Nursaçan, "Günümüzde gelişmiş devletler eğitime büyük önem vermekte, sahip oldukları kaynakların büyük bir kısmını eğitimde kullanmayı tercih etmektedir.


İki başarılı eğitim/ öğretim yılı sonunda 2019-2020 yılında 2150 öğrenci mevcuduna ulaşarak Kayseri'nin en büyük Özel Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi olmanın yanı sıra kaliteli bir eğitim anlayışı ile faaliyetlerin devam ettiğini görmek bizleri de gururlandırıyor.


Özel Kayseri OSB Teknik Koleji "İş Garantili Bir Okul" konumundadır. Bu kolejde Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz.


Mesleki Eğitimde; Anadolu Meslek Programında % 91, Anadolu Teknik Programında % 99 başarı oranlarını yakalayan okulumuz "En Güzel Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır" anlayışıyla atölyeleri birer farika gibi işleyerek öğrencilerine çeşitli alanlarda fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı

Son Dakika Haberleri
18:10 Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede - Son Dakika Ekonomi
18:08 Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı - Son Dakika Ekonomi
17:54 New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:39 BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip - Son Dakika Ekonomi
17:35 Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Son Dakika Ekonomi
16:28 İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Son Dakika Ekonomi
15:27 Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:16:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]