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Kayseri OSB'de kış hazırlıkları tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kış mevsimi için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kayseri OSB'de kış hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kış mevsimi için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yazılı açıklamasında, geniş bir ekipman ağıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Yoğun çalışma temposu sarf edilerek bölgeyi daha ileriye taşımak, sanayicilerin sunulan hizmetlerden üst seviyede yararlanması adına çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Nursaçan, şöyle devam etti:

"Bu kış karla mücadele çalışmalarımızı, 5 kar temizleme, tuzlama ve küreme araçlarıyla yeteri sayıda ekiplerimizle yürüteceğiz. Bölge içerisindeki 150 kilometre yol ağımızı kışın devamlı açık tutmak ve sanayicimizin sürüş güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden yoğun bir çabanın içerisinde olacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık."

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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