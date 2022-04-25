Kayseri OSB'nin 19. mali genel kurulu yapılacak - Son Dakika
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Kayseri OSB'nin 19. mali genel kurulu yapılacak

25.04.2022 13:07
Kayseri OSB'nin 19. mali genel kurulu yapılacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, OSB'nin 19. mali genel kurulunun yapılacağını bildirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, OSB'nin 19. mali genel kurulunun yapılacağını bildirdi.

İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri OSB'nin mali genel kurul döneminin geldiğini, yönetim kurulunun aldığı karar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da oluru ile genel kurul tarihinin belirlendiğini ifade etti.

Kayseri OSB'nin pek çok markayı bünyesinde barındırdığını vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"19. Mali Genel Kurulumuz 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.30'da Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcı üyelerimiz olan değerli sanayicilerimizin iştirakleriyle yapılacaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz genel kurul için hazırlıklarını yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Mali genel kurulumuz öncesi genel kurul gündemi, yönetim kurulumuzun faaliyetleri, bilançomuz, gelir-gider bütçemiz gibi tüm bildirimler sanayicilerimize kitapçık halinde sunulmuştur."

İmamoğlu, genel kurulda yeni yönetim kurulunun da sanayicilerin oylarıyla belirleneceğini hatırlattı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'nin 19. mali genel kurulu yapılacak - Son Dakika


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