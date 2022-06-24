Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı - Son Dakika
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Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı

24.06.2022 19:02
Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Ali Baktır yaptı.

Yapılan seçimlerde 605 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı.

Adaylardan Mehmet Yalçın 394 oy aldı, Tahir Nursaçan 206 oyda kaldı.

Mehmet Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar yer aldı.

YORUMLAR
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım' Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'
Kaynak: AA

Mehmet Yalçın, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı - Son Dakika
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