Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.
Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Ali Baktır yaptı.
Yapılan seçimlerde 605 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
Adaylardan Mehmet Yalçın 394 oy aldı, Tahir Nursaçan 206 oyda kaldı.
Mehmet Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar yer aldı.
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