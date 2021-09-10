Kayseri OSB'de Osman Ulubaş'a kaftan giydirildi - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından Ahilik Kültür Haftası nedeniyle düzenlenen programda Yılın Ahisi seçilen Hayırsever İş Adamı Osman Ulubaş'a ahilik kaftanı giydirildi.

Kayseri OSB tarafından Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Ticaret İl Müdürü Alaaddin Fırat, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mustafa Alan, Yılın Ahisi seçilen Hayırsever İş Adamı Osman Ulubaş, Kayseri OSB yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahi Evran ve öğretileriyle oluşturduğu Ahiliğin, sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli ve yaşatılması gereken önemli bir sistemler bütünü olduğunu söyledi. Ahiliğin korunması ve kollanması gereken bir miras olduğunu ifade eden Başkan Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu miras, günümüzde uygulanması ve geleceğe taşınması gereken bir mirastır. Ahiliğe bugüne kadar çoğunlukla esnaflarımız sahip çıkmıştır; ancak Ahilik tek başına bir esnaf teşkilatı değildir. Ahilik, tüccar ya da sanayici teşkilatı da değildir. Ahilik aslında bir yaşam felsefesidir. Ahilik, hayata karşı bir duruştur. Ahilik, teklik değil birlik beraberliktir. Ahilik, kapitalizmin acımasız rekabetinin tersine elbirliği ile kalkınmanın modelidir. Ahilik, bugün karşımıza çıkan AVM'ler, sanayi siteleri, çarşılar gibi kümelenme modellerinin temelidir. Ahilik; Ahlaktır, kalitedir, dürüstlüktür, doğruluktur, çalışkanlıktır, yardımseverliktir, okuldur, eğitimdir."

Konuşmasında 2021 yılının Ahi Evran Yılı olduğunu da hatırlatan Başkan Tahir Nursaçan, "Bu vesileyle 2021 Yılı'nı Ahi Evran Yılı olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. 90 asırdır öğretileri yaşayan Ahi Evran'ın ismi 2021 Yılı'na yakışmıştır. Böylesine önemli bir şahsiyetin isminin böylesine güzel bir salonda yaşatılması da Anadolu'nun ahileri olan Kayseri'nin sanayicilerine yakışmıştır. Böylesi özel bir yılda ve özel bir salonda Yılın Ahisi unvanı da Duayen Sanayicimiz Osman Ulubaş'a yakışmıştır. Sayın büyüğümüz Osman Ulubaş, üretime olan sevdasıyla, iş aşkıyla, hayırseverliği ile hepimiz için örnek bir şahsiyettir. Tam bir Anadolu Ahisidir ve biraz sonra takdim edeceğimiz Ahilik Kaftanını sonuna kadar hak etmektedir. Rabbim bizlere de böylesi önemli payeler nasip eylesin" dedi.

Program çerçevesinde düzenlenen panelin konuşmacılarına da katılımları nedeniyle teşekkür eden Başkan Tahir Nursaçan, Babası Necmettin Nursaçan'dan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Nursaçan, "Babam için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugüne kadar bizleri hak ve hakikat yolunda yetiştirdiği için kendisine minnettarım. Öğretilerine ve O'nun ismine layık olmak için çalışıyorum ve daha fazla çalışacağım" dedi. Açılış konuşması yapan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da bugüne kadar Ahi Evran ve öğretilerinin yaşatılması için gayret gösterdiklerini belirtti ve günümüzde çok daha fazla kurumun bu konuyu sahiplenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ahilik Haftası nedeniyle Kayseri OSB tarafından düzenlenen programda 'Ahilik ve Günümüze Yansımaları' konulu bir de panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gazeteci Hamdi Altuntaş'ın yaptığı panele Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Erdem katıldı. Ahilik Haftası programında Kayseri OSB tarafından Yılın Ahisi seçilen Hayırsever İş Adamı Osman Ulubaş'a da ahilik kaftanı giydirildi. Ulubaş kısa bir konuşma yaparak bir anısını anlattı, üretime ve eğitime verdiği önemden bahsetti. Hayırsever İş Adamı Osman Ulubaş'a Ahilik Kaftanını Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan giydirdi. Ulubaş'a Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Ticaret İl Müdürü Alaaddin Fırat da birer plaket takdim etti. - KAYSERİ